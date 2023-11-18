Одна сатана: вот как выглядит жена главного путешественника России Конюхова

Федора Конюхова знает вся страна. Экстремал не раз совершал опасные кругосветные путешествия и доказывал беспредельность человеческих возможностей. Кажется, у человека, уходящего в многомесячные экспедиции, не может быть семьи. Но Конюхов встретил ту, которая всегда ждет его дома.

Ирина построила блестящую научную карьеру: написала несколько монографий и учебных пособий, основала школу новой юриспруденции. Сердце ученой дамы покорил бородатый путешественник, который предупредил сразу:, что примерным семьянином он не будет. Но женщина все же дала кавалеру шанс и не прогадала.

Пара вместе с 90-х. Супруги пережили несколько совместных экспедиций, а также обзавелись сыном Николаем, мальчик учится в Суворовском училище. Впервые маленький Коля отправился в путешествие с родителями в три года — такова учесть сына главного российского экстремала.