Одна с шестью детьми: за что внучку Стриженова бросил не только любимый, но и родня

35-летняя внучка Олега Стриженова пошла не в деда. Александра прославилась не головокружительной карьерой или успехами в творчестве. О девушке очень часто писали в прессе из-за ее поразительной плодовитости. Стриженова становилась мамой пять раз и совсем недавно сообщила о шестой счастливой беременности.

Правда, счастье будущей опытной матери длилось недолго. Возлюбленный оставил молодую женщину, которая носит под сердцем его ребенка, еще в самом начале беременности. Оказалось, мужчина просто не смог смириться с тем, что будущий малыш не от него. И отказался содержать возлюбленную, с которой состоял в гостевом браке.

Долго горевать внучка Олега Стриженова не стала и тут же сообщила всему свету, что ее сердце вновь свободно. Примечательно, что с дедом отношения у Александры испортились именно из-за ее излишней, по его мнению, публичности.