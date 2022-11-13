Одна роковая роль: сразу пять советских актеров погибли, сыграв этого героя

Многие актеры суеверны и избегают играть определенные роли, считая их «проклятыми». Мистический флер имеет и роль тирана Ивана Грозного, которого сыграли многие советские актеры.

В 1945 году Николай Хмелев исполнил роль Ивана IV в спектакле «Трудные годы» по пьесе Алексея Толстого – и умер от сердечного приступа прямо во время генеральной репетиции, будучи в костюме и гриме царя.

Умер посреди репетиции и другой актер – Сергей Боярский, отец Михаила Боярского. Боярский играл Грозного в спектакле «Смерть Иоанна Грозного».

Роль Ивана Грозного стала последней и для Евгения Евстигнеева. В перерывах между съемками сериала «Ермак» у артиста начались проблемы с сердцем – он умер от сердечного приступа, а «Ермак» вышел на экраны посмертно.

Николай Черкасов считается главным исполнителем роли русского царя – в 1944 году он сыграл Грозного в фильме Сергея Эйзенштейна.

Также Черкасов исполнил роль Ивана IV в спектакле «Великий государь».

И через некоторое время у артиста случилась трагедия: он попал в аварию вместе с Любовью Орловой и Григорием Александровым. Актер едва не погиб и сильно повредил лицо.

Александр Михайлов играл царя в спектакле «Смерть Ивана Грозного» в 1995 году. Во время одной из постановок у Михайлова прямо на сцене пошла горлом кровь – у артиста случился разрыв аорты, он пережил клиническую смерть. К счастью, актера спасли.