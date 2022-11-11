Одна привычка сломала жизнь советскому Пушкину: потерял легкое и чуть не лишился ног

Петр Алейников прославился благодаря нескольким ярким ролям в классике советского кино. Артист мог бы и дальше радовать зрителей эффектными перевоплощениями, но его карьеру сгубило пагубное пристрастие к алкоголю.

Дело в том, что на каждое событие в своей жизни он реагировал распитием спиртного. А из-за особенностей организма мужчина пьянел очень быстро, поэтому большую часть времени находится в состоянии алкогольного опьянения.

Например, однажды возлюбленная артиста ушла к другом, из-за чего он ушел в запой. Успех своих картин он также праздновал запоем и был уверен, что без алкоголя не сможет прожить и дня.

«Если вовремя не выпью, задохнусь. Когда срок пропущу начинается одышка как у астматика, а выпиваю — и все проходит. У меня в душе гора, которую не перешагнуть, не перемахнуть, не продохнуть», — вспоминал Алейников.

В итоге из-за пагубного пристрастия у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Артисту чуть не ампутировали ногу и удалили одно легкое. Но, несмотря на это, знаменитость продолжал пить. Последние годы жизни он провел без работы, так как уже никто не хотел приглашать его в свои фильмы, и умер в 51 год от пневмонии.