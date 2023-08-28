Одна потеря за другой: в «Современнике» заговорили о большой проблеме

Театр «Современник» был создан группой инициативных студентов Школы-студии МХАТ, а первым его художественным руководителем стал Олег Ефремов. В течение многих лет сцена считается одной из самых ярких в стране, а на спектакли «Современника» мечтают попасть любители искусства со всего мира. Однако в последнее время театр столкнулся с большими сложностями.

Дело в том, что за несколько месяцев ряд артистов покинул Россию и ушел из труппы. Так, Лия Ахеджакова, которая была задействована в нескольких постановках, уехала из страны. А вместе с ней и Чулпан Хаматова, которая теперь служит в Новом Рижском театре. И это, как уверена Светлана Иванова, которая попала в труппу «Современника» в 2011 году, большой удар для сцены. Ведь далеко не всех артистов возможно заменить, поэтому любимые зрителями спектакли становятся хуже.

«Это точно удар для театра. Я считаю, что незаменимые бывают... Но потеря любого талантливого человека — это потеря для театра», — призналась артистка в YouTube-шоу «Сама Меньшова».

При этом художественный совет, директор Юрий Кравец и другие артисты никак не комментировали ситуацию. Неизвестно, собираются ли они приглашать новых актеров в труппу и примут ли они обратно звезд сцены, если те решат вернуться на родину.