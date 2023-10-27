Одна ошибка в макияже уродует женщин старше 50: визажисты раскрыли тайну

Просто не делайте так, и останетесь красоткой еще на полвека.

Каждая женщина, которая хоть раз держала тушь в руках, знает золотое правило: макияж — дело возрастное. То, что прекрасно смотрится в 20, выглядит смешно в 40, а в 50 и вовсе недопустимо. Однако одна распространенная ошибка все же преследует даже самых искушенных трендами мейк-апа модниц, безжалостно состаривая и уродуя лица женщин по всему миру.

Что же делают не так «в один голос», и новички, и профи? Используют не подходящие тон и основу. Почему-то считается, что с возрастом слой тонального крема и пудры на вас должен быть жирнее и толще. Виной тому позиция: глубокие морщины требуют «тяжелой артиллерии».

Однако все ровно и с точностью наоборот. Плотный и жирный тон очень опасен в возрастном макияже. Он делает лицо похожим на маску, старит и выдает на-гора все неровности и даже самые мелкие морщинки.

Избежать фиаско просто — отдайте предпочтение основе более легкой текстуры. Макияж стоит фиксировать минеральной пудрой, а тон выбирать не плотный. Тогда вы будете выглядеть свежее и моложе своих лет.