Одна незаметная деталь в «Джентльменах удачи» заставит сердце сжаться от боли

Советский зритель увидел «Джентльменов удачи» в самом начале 70-х и остался в восторге от ленты. Поклонники осыпали комплиментами работу Александра Серого и главных артистов и вот уже 50 лет наблюдают за приключениями Евгения Трошкина. При этом некоторые загадки картины так и остаются неразгаданными.

Например, многие зрители с удивлением отнеслись к тому, что Трошкин в исполнении Евгения Леонова живет не с семьей, а со своими мамой и бабушкой. Будучи уже практически 50-летним мужчиной, он давно должен был обзавестись спутницей жизни и детьми, но этого не произошло.

Как предположили авторы Дзен-канала «Кино и Судьбы», на самом деле Трошкин мог быть вдовцом. Он успел пройти Великую Отечественную войну, на которой и лишился родных. Эту теорию подтверждает эпизод, в котором герой Леонова смотрит на снимки своих воспитанников. И то, с какой тоской он вглядывается в один из портретов, дает понять, что на нем запечатлен его погибший ребенок.

Сами создатели при этом никогда не раскрывали судьбу Трошкина и не комментировали эту теорию. Авторы сценария Георгий Данелия и Виктория Токарева оставили зрителям лишь намеки, которые они продолжают разбирать по сей день.