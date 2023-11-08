Одна красивее другой: почему Брекоткин из «Уральских пельменей» тушуется, когда говорит с дочками

Дмитрий Брекоткин известен на всю страну как один из участников «Уральских пельменей». Артист долгие годы смешит поклонников, которые даже не догадываются, что он уже дважды становился отцом.

Так, первая дочь артиста Анастасия родилась в 1997 году, а спустя семь лет на свет появилась Екатерина. Но в 2017 году их родители расстались, поэтому теперь Брекоткин счастлив со своей второй избранницей Олесей и воспитывает двоих наследников — Гошу и Маргариту.

С детьми от первого брака звезда сцены продолжает поддерживать теплые отношения. Но с Анастасией и Екатериной ему не всегда удается найти общий язык, ведь девушки выбрали совершенно далекие от него сферы деятельности — инженерию и спорт.