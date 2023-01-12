Одна из самых загадочных актрис 90-х: куда она пропала и как выглядит сегодня (фото)

Сюжет фильма «Настя» поразил многих зрителей, но еще больше их удивило преображение главной героини, которая из простушки превратилась в невероятную красотку. Такого эффекта удалось добиться благодаря работе сразу двух актрис.

Девушку после волшебной трансформации сыграла Ирина Маркова. Молодая артистка с яркой внешностью модели не получила достойного актерского образования и поэтому вызывала массу критики. Многие посчитали ее бездарной, и, даже несмотря на успех картины, злопыхатели продолжали осуждать звезду фильма. После таких реплик в свой адрес она решила навсегда уйти из киноиндустрии.

Ирина поставила для себя новые цели, и теперь у нее другие жизненные приоритеты. Женщина замужем за бизнесменом, и вместе супруги воспитывают двух прекрасных девочек. Красавица предпочитает непубличный образ жизни, но по тем немногочисленным фотографиям, которые есть в Сети, можно смело сказать, что она остается такой же притягательной и женственной дамой, как и прежде.