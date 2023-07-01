Одна из самых некрасивых актрис отхватила в мужья «секс-символ»: взгляните, на кого он ее променял
Ее счастье длилось недолго.
Яна Сексте никогда не претендовала на звание первой красавицы российского кино. Природа наградила актрису скромными данными, а однажды она даже попала в список самых некрасивых кинозвезд страны.
Несмотря на специфическую внешность, Яне удалось завоевать сердце видного красавца Максима Матвеева. Они познакомились во время работы над спектаклем и сразу понравились друг другу. Сексте покорила актера своей уникальной харизмой и неуемной энергией.
Артисты поженились, но уже через год Матвеев стал поглядывать на сторону. Его внимание привлекла Елизавета Боярская, с которой он снимался в картине «Не скажу». Они исполняли роли любовников и, похоже, заигрались.
Так Максим начал жить на две семьи. Слухи о его романе с дочерью советского д’Артаньяна дошли до Сексте, которая поначалу восприняла это как жестокую шутку. Но однажды Матвеев пришел к супруге и все ей рассказал. Яна оказалась на грани нервного срыва и долго приходила в себя.
А Максим устроил свою жизнь с Боярской, которая подарила ему двоих сыновей. Поклонники Матвеева поддержали его выбор, ведь Елизавета — завидная красавица, о которой мечтают миллионы мужчин.