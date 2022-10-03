Одна из самых красивых актрис СССР закончила карьеру в тюрьме: судьба ужаснет любого

Она блистала на экране, но не смогла справиться с пагубной привычкой.

Валентина Малявина родилась в семье генерала. Актриса снималась у лучших режиссеров, в нее были влюблены Александр Збруев, Андрей Тарковский и Александр Кайдановский. Но несмотря на блестящий старт, ее жизнь закончилась трагически.

Первая драма произошла в выпускном классе. В 16 лет Малявина закрутила роман со Збруевым и забеременела. Молодые хотели пожениться и растить ребенка, но родители подтолкнули Валентину Малявину к аборту – ей провели искусственные роды на 7-м месяце беременности.

Когда актриса снималась в фильме «Юность», у нее случился роман с режиссером Павлом Арсеновым. Пара поженилась и ждала первенца, но ребенок Малявиной умер спустя несколько дней после рождения. Горе Валентина Малявина пыталась утопить в алкоголе. Когда у замужней актрисы случился роман с Александром Кайдановским, они в пьяном угаре резали вены, чтобы вместе уйти из жизни.

Следующим возлюбленным артистки был начинающий актер Стас Жданько. Вдвоем они часто выпивали. В 1978 году произошла трагедия – и Жданько скончался. Малявина рассказывала, что ее возлюбленный воткнул в себя нож, но спустя 4 года дело пересмотрели – и Валентину Малявину обвинили в убийстве. Следующие 4,5 года она провели в тюрьме, а в 1987 г. была освобождена по амнистии. Сокамерницы звезды утверждают, что за решеткой она призналась в содеянном.

Малявина еще пыталась вернуться в кино, но безуспешно. Она погрязла в запоях. Друзья актрисы отвезли ее в закрытый пансионат, где бывшая звезда прошла курс лечения. Валентина Малявина скончалась в 2021 году в возрасте 80 лет.