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Одна из самых красивых актерских пар: с кем обрел счастье звезда сериала «Две судьбы» Анатолий Руденко

17 декабря 2022 18:00
Одна из самых красивых актерских пар: с кем обрел счастье звезда сериала «Две судьбы» Анатолий Руденко

Понадобились долгие годы, чтобы разглядеть настоящую любовь.

Иногда сюжеты из телевизионных мелодрам воплощаются в реальной жизни. История любви Анатолия Руденко и Елены Дудиной вполне достойна экранизации на одном из российских каналов. Артисты с самого рождения жили в одном городе, а актерскому мастерству их обучал один и тот же педагог. Несмотря на это, они ни разу не встретились до зрелого возраста.

Карьерный путь Анатолия определили родители, которые были актерами.

Его будущая супруга, напротив, старалась пробовать себя и в театре, и в музыке, и даже в спорте.

Молодые люди лично познакомились лишь на съемках сериала «Вчера закончилась война» и с тех пор не расставались. Пара быстро сыграла свадьбу, и вскоре у них родилась дочь. Поклонники отмечают, как красиво и органично смотрятся супруги на совместных фотографиях. Оба артиста привлекательны и очень талантливы.

Одна из самых красивых актерских пар: с кем обрел счастье звезда сериала «Две судьбы» Анатолий Руденко
Фото: соцсети, кадры из сериала "Две судьбы" (2002-2008), Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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