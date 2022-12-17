Одна из самых красивых актерских пар: с кем обрел счастье звезда сериала «Две судьбы» Анатолий Руденко

Иногда сюжеты из телевизионных мелодрам воплощаются в реальной жизни. История любви Анатолия Руденко и Елены Дудиной вполне достойна экранизации на одном из российских каналов. Артисты с самого рождения жили в одном городе, а актерскому мастерству их обучал один и тот же педагог. Несмотря на это, они ни разу не встретились до зрелого возраста.

Карьерный путь Анатолия определили родители, которые были актерами.

Его будущая супруга, напротив, старалась пробовать себя и в театре, и в музыке, и даже в спорте.

Молодые люди лично познакомились лишь на съемках сериала «Вчера закончилась война» и с тех пор не расставались. Пара быстро сыграла свадьбу, и вскоре у них родилась дочь. Поклонники отмечают, как красиво и органично смотрятся супруги на совместных фотографиях. Оба артиста привлекательны и очень талантливы.