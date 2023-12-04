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Одна из самых бездарных певиц России: новая наставница «Голоса» возмутила людей

4 декабря 2023 18:00
Одна из самых бездарных певиц России: новая наставница «Голоса» возмутила людей

Фанаты не хотят смотреть продолжение шоу.

Любимый миллионами проект «Голос» совсем скоро вновь окажется на российских экранах. И если часть поклонников с нетерпением ждет возвращения шоу, то другие отнеслись с недоверием к новому сезону, а особенно их смутила новая наставница.

Дело в том, что среди четырех экспертов одно место займет певица Zivert. Юлия Зиверт впервые примет участие в шоу, но уверена, что прекрасно справится со своей работой и поможет молодым коллегам.

«Хочется делиться лучшим. „Голосу“ и его участникам стоит ждать от меня экспериментального звучания», — цитирует слова артистки «СтарХит».

Поклонники не остались в восторге от этой новости. Как отметили пользователи Сети, Зиверт самой нужно стать участницей «Голоса», ведь ее сложно назвать профессионалом. И часть зрителей даже призналась, что не собирается смотреть предстоящие выпуски как раз из-за участия Юлии.

«У нас никого не нашлось, кроме Зиверт? Она поет, но слов вообще не разобрать», «Чему она может научить певцов, которые поют в тысячу раз лучше?», «Большая часть страны вообще не знает, кто это», — делятся возмущением фанаты шоу.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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