Одна из самых бездарных певиц России: новая наставница «Голоса» возмутила людей

Любимый миллионами проект «Голос» совсем скоро вновь окажется на российских экранах. И если часть поклонников с нетерпением ждет возвращения шоу, то другие отнеслись с недоверием к новому сезону, а особенно их смутила новая наставница.

Дело в том, что среди четырех экспертов одно место займет певица Zivert. Юлия Зиверт впервые примет участие в шоу, но уверена, что прекрасно справится со своей работой и поможет молодым коллегам.

«Хочется делиться лучшим. „Голосу“ и его участникам стоит ждать от меня экспериментального звучания», — цитирует слова артистки «СтарХит ».

Поклонники не остались в восторге от этой новости. Как отметили пользователи Сети, Зиверт самой нужно стать участницей «Голоса», ведь ее сложно назвать профессионалом. И часть зрителей даже призналась, что не собирается смотреть предстоящие выпуски как раз из-за участия Юлии.