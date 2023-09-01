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Одна из причин одиночества: роман с известной актрисой обернулся для Цискаридзе слезами

1 сентября 2023 18:30
Одна из причин одиночества: роман с известной актрисой обернулся для Цискаридзе слезами

Танцор разочаровался в любви.

В этом году Николай Цискаридзе погуляет на своем 50-летнем юбилее. Поздравлять артиста балета будут разве что друзья и поклонники. Ведь семьей и детьми он так и не обзавелся.

В интервью друг Анастасии Волочковой называл главную причину своего одиночества. Якобы любовь дурманит разум и выпивает из человека все соки. Да к тому же мешает заниматься творчеством, поэтому женщин танцор обходит по широкой дуге.

И все же есть повод говорить о том, что знаменитость лукавит. Был в жизни Цискаридзе роман, от которого ему долго пришлось оправляться. Сердечные раны ему нанесла актриса Наталья Громушкина.

У артистки оказался слишком сильный, мужской характер. Это оттолкнуло от нее премьера Большого театра. Отношения с такой штучкой точно не оставляли у звезды на любимые танцы ни физических, ни моральных сил, поэтому романтическая история закончилась расставанием.

Одна из причин одиночества: роман с известной актрисой обернулся для Цискаридзе слезами
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из фильма «Я знаю твои секреты. Белый рыцарь» (2022)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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