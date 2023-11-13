Одна из лучших ролей: Смоктуновский наотрез отказывался сниматься в этом фильме Рязанова

Черно-белый детектив «Берегись автомобиля» по сей день считается одной из самых успешных комедий в истории советского кинематографа. А роль обаятельного борца за справедливость Юрия Деточкина оказалась ярчайшей жемчужиной в коллекции образов Иннокентия Смоктуновского. А ведь актер до последнего отказывался от съемок в фильме.

Он объяснял свое решение тем, что очень долго восстанавливался после каждой картины. Смоктуновский был поклонником системы Станиславского и полностью отдавался творческому процессу на съемках. После таких колоссальных вложений сил ему требовалось несколько месяцев для отдыха.

И как раз на момент проб пришлись активные съемки актера в фильме «На одной планете». Поэтому тратить энергию еще и на кастинг в «Берегись автомобиля» он не собирался.

Тем более что вскоре у Смоктуновского начались проблемы со здоровьем. Однако Эльдар Рязанов настаивал, что Деточкина должен играть именно он. Режиссер дважды приезжал на беседу к артисту, чтобы его уговорить. Один из таких разговоров состоялся на даче актера.

Именно там было принято судьбоносное решение. Жена Смоктуновского посоветовала ему принять предложение, ведь в картине намечался звездный актерский ансамбль. Артисту пришлось уступить и даже написать Рязанову расписку, в которой он пообещал сыграть Деточкина.