Одна из лучших примет на Руси: сегодня любая хозяйка придет от нее в ужас

Есть приметы, отношение к которым со временем ничуть не меняется. Например, если в дом залетела птица, то быть беде. Но бывают и такие поверья, значение которых претерпело колоссальные изменения.

Сегодня любая хозяйка придет в ужас, увидев в своем доме таракана. На Руси же это насекомое, напротив, было самым желаным гостем. На то находилась своя причина.

Считалось, что если в доме завелись тараканы, значит, это к богатой жизни. Логика проста: появлялись они только там, где могли найти себе пропитание. Именно поэтому крестьяне не только радовались усатым обитателям своих жилищ, но и делали все возможное для того, чтобы они никуда не уходили.

Если семейство переезжало, то с собой брали не только все необходимые вещи, но и парочку наиболее крупных и упитанных тараканов. Делалось это для того, чтобы и впредь не знать голода и нищеты.