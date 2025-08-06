Меню
«Одна из лучших комедий в истории»: Анатолия Папанова обожают даже на Западе — целых 4 фильма на IMDb оценили на 8+

6 августа 2025 11:50
Анатолий Папанов

Актера нет с нами уже 38 лет, но память о нем живет.

5 августа — день памяти великого Анатолия Папанова. В этот день хочется вспомнить, каким он был — с невероятным комедийным нервом, одновременно мощнейшей драматической подачей и лицом, которое одновременно умело быть и самым родным, и самым пугающим.

Конечно, «Ну, погоди!» вне конкуренции. Там и оценка соответствующая — 8.5, почти на уровне «Симпсонов» и «Рика и Морти». Но сегодня мы о кино. И о том, что даже зрители на IMDb — а это, на секундочку, самые снобистские зрители планеты — ставят Папанову восьмерки.

Вот вам список из четырех фильмов с его участием, которые держатся на уровне 8.0 и выше. Причем чем дальше — тем интереснее.

4 место. «Берегись автомобиля» — 8.0

«Одна из лучших комедий в истории»: Анатолия Папанова обожают даже на Западе — целых 4 фильма на IMDb оценили на 8+

Один из самых добрых и умных фильмов Рязанова, где Папанов играет Семена Васильевича Сокол-Кружкина — рассудительного и честного подполковника в отставке — но, будем честны, все внимание в «Берегись автомобиля» на себя перетягивает Смоктуновский. Впрочем, один из англоязычных зрителей пишет:

«Это как если бы князь Мышкин начал угонять машины ради сирот… и Папанов в этом хаосе играет настолько убедительно, что все начинает казаться логичным».

3 место. «12 стульев» (1977) — 8.2

«Одна из лучших комедий в истории»: Анатолия Папанова обожают даже на Западе — целых 4 фильма на IMDb оценили на 8+

В версии Марка Захарова Папанов играет Ипполита Воробьянинова, со всей его пошлой трагичностью, обидами, гордостью, отчаянием — он как будто списан с книжного героя, только в фильме с румбой и фальшивыми зубами. Один из зрителей, не знающий русского, влюбился в фильм за попытку «воссоздать дух 20-х»:

«Папанов в роли Воробьянинова — это смесь Гоголя с Валенсиано. Его отчаянная грусть в комическом антураже делает этот образ незабываемым».

2 место. «Бриллиантовая рука» — 8.2

«Одна из лучших комедий в истории»: Анатолия Папанова обожают даже на Западе — целых 4 фильма на IMDb оценили на 8+

О, это уже серебро! Папанов в роли Лелика — один из самых цитируемых злодеев советского кино. И самый нелепый, конечно. Диалоги с Мироновым давно стали анекдотами, но при этом в паре видно тончайшее взаимодействие: кто держит паузу, кто работает глазами, кто отпускает репризу. Зритель с IMDb честно предупреждает:

«Фильм чертовски русский. Но даже если вы не понимаете половину культурного кода — смотреть все равно стоит. Папанов — космос».

1 место. «Джентльмены удачи» — 8.3

«Одна из лучших комедий в истории»: Анатолия Папанова обожают даже на Западе — целых 4 фильма на IMDb оценили на 8+

Да, у Папанова здесь крошечная роль — он играет шахматиста в гостинице. Но это не мешает фильму быть лучшим по оценке. И дело даже не в сюжете, а в том, как снята вся эта «блатная» эстетика — с любовью к мелочам, с одесским флером и почти джармушевской нежностью к маргиналам. Один из зрителей пишет:

«Кто бы мог подумать, что советская тюрьма станет фоном для одной из лучших комедий в истории. А персонажи, даже воры, здесь человечные и трогательные. Пересматриваю каждый раз, когда мне грустно».

А Папанов… он всегда заметен. Даже в небольшом эпизоде. Даже без лица — в одном только голосе. Даже в одной фразе, сказанной сквозь зубы. И то, что его по-прежнему смотрят и любят даже на другом конце планеты — совсем не удивительно.

Ранее мы также писали: «Нетленка с запашком»: настоящие пограничники «плевались» от «Граница. Таежный роман» — приходилось оправдываться перед женами

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Берегись автомобиля» (1966), «12 стульев» (1977)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
