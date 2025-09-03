«Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей»

На днях прошли первые показы экранизации романа Стивена Кинга «Долгая прогулка», и отклики оказались куда горячее ожиданий. Мировой релиз назначен на 12 сентября, но уже сейчас ясно: фильм станет одной из самых громких премьер осени.

История рассказывает о сотне подростков, которые соглашаются участвовать в чудовищном соревновании: пешком пересечь США, не снижая скорость ниже трех миль в час. Нарушил — получил предупреждение, трижды оступился — и звучит выстрел. Победителю обещан крупный денежный приз и исполнение любого желания.

Режиссер Френсис Лоуренс, знакомый зрителям по «Голодным играм», перенес на экран мрачный роман о выживании без лишнего смягчения.

Кинг лично настоял, чтобы сцены казней участников остались в фильме — без цензурных поблажек. Итог: картина получила рейтинг R и возрастное ограничение 17+ (в России — 18+).

Рекорды и сравнения

После 34 первых рецензий Rotten Tomatoes показывает впечатляющие 94% свежести. Для сравнения: «Сияние» Кубрика держит лишь 84%, «Оно» — 85%. И это при том, что оба фильма называют эталоном экранизации.

Многие критики проводят параллели не только с «Голодными играми», но и с «Зеленой милей» — по глубине и силе сюжета.

Одна из лучших экранизаций Кинга, — пишет обозреватель Фред Топел.

"Долгая прогулка" с легкостью возвращает себе статус короля антиутопий, — резюмирует критик Лайви Скотт.

«Долгая прогулка» пока выглядит не просто как новая адаптация, а как событие мирового уровня. А то, что публика ставит ее в один ряд с легендами кинематографа, говорит о многом: зрителей ждет не просто хоррор, а эмоциональное испытание.

