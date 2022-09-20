Одна и та же «героиня» появилась в 8 советских фильмах: ее даже не заметили

Детали интерьера советских лент не всегда бросаются в глаза, особенно если они не используются в сюжете. Этим и воспользовались реквизиторы, сделав один объект настоящей звездой кино СССР. В «Служебном романе» эта вещь засветилась в сцене с Бубликовым, который с тоской смотрел на ножки бегавших по лестницам сотрудниц. Именно рядом с его столом и стояла белая женская статуя.

Ее же могли увидеть зрители в таких лентах, как «Бег» (1970), «Вечерний лабиринт» (1980), «Старый Новый год» (1980), «Васса» (1982), «Формула любви» (1984), «Казус Импровизус» (1991). Правда, по большей части статую никто даже не заметил. Затем «героиня» взяла паузу в карьере, которая затянулась на 26 лет. Снова статую использовали в сериале «Анна Каренина» 2017 года.

Как выяснилось, монумент изображает библейскую Суламифь. Предполагается, что на «Мосфильм» статуя попала из коллекции немецких трофеев и в итоге стала звездой экрана. Автором Суламифь был известный флорентийский скульптор Паскуале Романелли, живший в XIX веке.