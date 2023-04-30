Одна хитрость помогала женщинам в СССР продлить жизнь колготкам: про этот лайфхак помнят единицы

Действенный способ и сегодня может выручить в трудную минуту.

Во времена Советского Союза колготки ценились весьма сильно и были настоящим дефицитом. Женщины получали их в подарок на день рождения, Новый год и даже, например, в качестве приза на каком-нибудь конкурсе. А из-за их ценности существовало несколько способов, как сохранить им жизнь.

В первую очередь нужно было оставить колготки в морозильнике на несколько часов, а лучше — на всю ночь. Это делало их долговечнее, и служили они уже значительно дольше.

При этом никто не выкидывал колготки, если на них вдруг появлялась «стрелка».

В таком случае модницы аккуратно закрашивали ее бесцветным лаком, который всегда носили с собой. Покрытие помогало предотвратить дальнейший разрыв. А после уже дома или в специальной мастерской спущенная петля возвращалась на место, и колготки становились как новые.

Подобные техники были известны не только профессиональным швеям. Как сохранить колготки, знали все женщины в стране, а подробные инструкции можно было найти даже в журнале «Работница».