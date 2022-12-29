«Одна глупость и минус 8 лет жизни»: за что приговорили Шмидта из «Бригады»

В кино Дмитрия Гуменецкого привел случай. Он много времени отдал военным кампаниям, служил в Чечне. А с начала 2000-х Дмитрий попробовал силы в массовке. От незначительных ролей он быстро дорос до персонажа начальника охраны Саши Белого по имени Шмидт. Режиссер Алексей Сидоров впечатлился прошлым Гуменецкого и «простил» ему непрофессиональное образование.

Дмитрий довольно активно снимался в эпизодах до 2013 года, после чего пропал с экранов. Оказалось, что судьба Гуменецкого сделала крутой вираж, который привел его за решетку. В 2015 году его задержали с запрещенными веществами, причем партия товара исчислялась сотнями килограммов. Следователи пришли к выводу, что Дмитрий был лидером преступной группировки. Однако он эти предположения отрицал и объяснял поступок тяжелым материальным положением. В 2016 году его приговорили к 8 годам лишения свободы, наказание он отбывает в колонии строгого режима.