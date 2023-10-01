Одна фраза, сказанная о покойниках, выдает невежд: ее произносят 9 из 10

Вы никогда не захотите повторить эти слова.

На похоронах люди часто произносят фразу, которую считают пожеланием усопшему мирного упокоения. Но смысла этих слов не понимает никто, а ведь когда-то они были страшным пожеланием для злейших врагов.

Речь идет о словах «земля ему пухом». В отличие от фразы «царствие небесное», они не имеют ничего общего с христианством. Корни этого выражения лежат в язычестве.

Историки рассказывают, что такие слова могли написать на могиле в Древнем Риме. Полностью фраза звучала так:

«Пусть земля тебе будет пухом и покрывает тебя песок, чтобы собаки могли вырыть кости».

В языческие времена люди верили, что покойник может восстать из могилы. Опасаясь мести со стороны врагов люди желали, чтобы те не вернулись после смерти для свершения мести.

В современном обществе слова «земля ему пухом» воспринимаются иначе. Люди думают, что покойный будет лежать в гробу, как на перине. И все-таки, зная истоки выражения, употреблять его уже не хочется.