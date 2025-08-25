Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер

Был номинирован за одну ленту, но статуэтку получил за другую.

Георгий Данелия — один из тех режиссёров, чьи фильмы стали важной частью истории советского кино. «Афоня», «Мимино», «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон» — каждая работа превращалась в событие.

Но мало кто знает, что мэтр однажды держал в руках сам «Оскар» и стоял на сцене в окружении лучших мировых режиссёров.

Как Данелия оказался на сцене «Оскара»

Дело было в 1976 году. В Лос-Анджелесе шла церемония вручения премии Американской киноакадемии, и одной из главных сенсаций стала победа фильма Акиры Куросавы «Дерсу Узала» — советско-японской картины, снятой совместно с «Мосфильмом».

Сам Куросава приехать не смог — помешали бюрократические сложности, а Юрий Соломин, исполнитель главной роли, не успевал вылететь.

Данелия же в это время находился в США с показом своей комедии «Афоня» и неожиданно оказался «под рукой». Руководство студии и дипломаты попросили его выйти на сцену от лица советской стороны.

Триумф Данелии на «Оскаре»

Позже режиссёр вспоминал, как заснул во время бесконечной церемонии и проснулся только от шумных объятий японских коллег. Поняв, что объявили победителя, он выбежал первым — и через секунду держал в руках заветную статуэтку.

Его речь стала легендой:

«I don’t speak English, but thank you very much».

Всего одна фраза, и зал взорвался аплодисментами. Пока другие произносили длинные монологи, лаконичность Данелии оказалась обезоруживающей и приблизила долгожданный ужин после мероприятия.

Как«Афоня» стал «оскароносным»

Вернувшись в Москву, Данелия обнаружил, что его встречают как триумфатора. Из-за путаницы в новостях многие решили, что награду он получил за «Афоню». Коллеги подкидывали его в воздух, аплодировали, поздравляли — а он даже не пытался разубеждать, разве что в шутку.

«Осенний марафон» и советская драма, которую выдвинули на «Оскар»

Через несколько лет другой фильм Данелии оказался в центре международного внимания — «Осенний марафон» (1979). Худсовет настолько высоко оценил работу, что выдвинул её на соискание «Оскара» от СССР. Статуэтки лента не получила, но стала одной из самых обсуждаемых картин десятилетия.

Сегодня история с «Оскаром» Данелии воспринимается почти как анекдот, но она отражает важное: советское кино того времени было уважаемым во всем мире.

И всё же настоящий триумф режиссёра заключался не в международном признании. Его фильмы — от лирических комедий до философских драм — умели говорить на языке, понятном и советскому зрителю, и иностранцам. Именно поэтому в 1976-м в Голливуде ему аплодировали стоя, а в 1979-м его выдвигали на ту же сцену уже с собственной лентой.

