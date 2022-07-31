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Одна-единственная роль отбила у Демьяненко вкус к съемкам

31 июля 2022 14:35
Одна-единственная роль отбила у Демьяненко вкус к съемкам

Александр Демьяненко стал заложником одного образа.

Актера Александра Демьяненко российские зрители помнят и любят по ролям в фильмах «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Операция Ы». Им он навсегда запомнился комичным парнем по имени Шурик, а вот сам актер был опечален тем, что после этой роли не мог играть другие.

Звукорежиссер Глеб Коротеев, который живет в Риге, вспоминал, что Демьяненко постоянно был мрачен, став популярным. «Проклятый Шурик его доконал. Хороший актер, мог играть любые роли. Но у него отбили вкус к съемкам, потому что всюду, куда бы ни приходил, он слышал: «О, Шурик!»», — рассказал Коротеев «Собеседнику». После всех этих культовых ролей у Леонида Гайдая Демьяненко продолжал свою актерскую карьеру, занимался озвучкой и даже старался уйти в театр, но Шурик преследовал его до конца жизни и насладиться своей карьерой и славой у Александра так и не получилось.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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