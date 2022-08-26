Одна дорога — в клетку: Запашный озвучил незавидную судьбу своих детей

Эдгард Запашный происходит из знаменитой династии цирковых артистов. Не только его брат, но и четыре поколения родственников радовали своими выступлениями публику на манеже. Как оказалось, подобная участь ждет и дочек артиста, которые уже активно участвуют в его выступлениях.

По словам Запашного, его наследницы Стефания и Глория активно стремятся оказаться на манеже с сольными программами. Девочки постоянно тренируются, чтобы как можно быстрее удивить зрителей своими шоу.

«Это уже их мечта — поскорее бы начать работать... Мои дети и племянницы уже не раз выходили на манеж в качестве героев цирковых спектаклей», — рассказывает знаменитость в беседе с порталом Blitz.plus.

Также артист отметил, что его племянница Ева уже активно работает с дядей и отцом в шоу. Она является актрисой в программе «Страшная сила» и впервые оказалась перед зрителями в Большом московском цирке в 2010 году.