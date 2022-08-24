Одна деталь разрушила все: вот почему зрители до сих пор смеются над «Игрой престолов»
Создатели легендарного сериала допустили обидный ляп.
«Игра престолов» стала культовым сериалом для современного поколения киноманов. Каждый эпизод неизменно ставил рекорды по просмотрам, а фанаты и сейчас, спустя 4 года после финала, с удовольствием пересматривают старые серии. Над проектом трудились сотни профессионалов, а бюджет сериала составил миллиарды долларов. Но даже в таких условиях не обошлось без досадных промахов.
В одном из эпизодов последнего сезона «Игры престолов» внимательные зрители заметили на столе современный пластиковый стаканчик из-под кофе известной марки Starbucks. Такая вещь никак не могла вписаться в интерьер исторического проекта. Реквизиторы попросту не убрали стакан вовремя. Более того, эту оплошность не заметили ни операторы, ни режиссер на монтаже.
Создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс посетовали на прокол в интервью японскому каналу Star Channel. По их словам, никто из съемочной команды не увидел злополучный стаканчик до момента выхода серии на экран. Не обратила на него внимание и актриса Эмилия Кларк, которая как раз и пила кофе в перерыве.
«Потом нам стало стыдно», — признались шоураннеры.