Одна деталь разрушила все: вот почему зрители до сих пор смеются над «Игрой престолов»

«Игра престолов» стала культовым сериалом для современного поколения киноманов. Каждый эпизод неизменно ставил рекорды по просмотрам, а фанаты и сейчас, спустя 4 года после финала, с удовольствием пересматривают старые серии. Над проектом трудились сотни профессионалов, а бюджет сериала составил миллиарды долларов. Но даже в таких условиях не обошлось без досадных промахов.

В одном из эпизодов последнего сезона «Игры престолов» внимательные зрители заметили на столе современный пластиковый стаканчик из-под кофе известной марки Starbucks. Такая вещь никак не могла вписаться в интерьер исторического проекта. Реквизиторы попросту не убрали стакан вовремя. Более того, эту оплошность не заметили ни операторы, ни режиссер на монтаже.

Создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс посетовали на прокол в интервью японскому каналу Star Channel. По их словам, никто из съемочной команды не увидел злополучный стаканчик до момента выхода серии на экран. Не обратила на него внимание и актриса Эмилия Кларк, которая как раз и пила кофе в перерыве.