Одна цитата Софи Лорен поможет вам полюбить свои недостатки: касается и мужчин, и женщин

Софи Лорен стала одной из самых красивых актрис мирового кинематографа не благодаря, а вопреки. Звезда и не думает спорить с тем, что буквально создана из недостатков. Но артистка нашла выход из ситуации.

Еще в начале карьеры знойная итальянка услышала от своего возлюбленного и по совместительству продюсера Карло Понти просьбу уменьшить нос и избавиться от лишних килограммов. Актриса не пошла на поводу у избранника и заявила, что стандарты красоты изменятся, а она останется такой, какая есть.

Это и стало главным оружием знаменитости. Артистка пришла к важному выводу: ее лицо и фигура далеки от идеала, но это и делает ее идеальной в глазах поклонников.

«Необычные черты лучше подчеркивать, а не прятать», — заметила однажды Софи Лорен.

И эта цитата звезды, вне всяких сомнений, поможет и женщинам, и мужчинам полюбить любые свои изъяны.