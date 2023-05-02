Одна цитата Раневской поможет любой женщине похудеть: способа лучше еще не придумали

Фаина Раневская известна не только своей актерской карьерой, но и хлесткими цитатами. Обладая невероятным чувством юмора, знаменитость всегда знала, что сказать в той или иной ситуации. А особенное внимание уделяла теме похудения.

Так, Раневская была уверена, что девушкам не обязательно стремиться к идеальному телу. Ведь многочисленные ограничения в еде лишь портят настроение, а навязанные стандарты не делают человека красивее. Однако если кто-то все же решил похудеть, то на этот случай у артистки тоже был совет. Она считала, что в таком случае есть нужно лишь в одних условиях и тогда результат не заставит себя ждать.

«Милочка, если хотите похудеть, ешьте голой и перед зеркалом!» — утверждала Раневская.

Артистка не сомневалась, что вид обнаженного тела со всеми его недостатками обязательно отвадит от дополнительной порции и заставит следить за собственной внешностью.