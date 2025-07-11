Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Одна без памяти, другая без совести: в России сняли турдизи о горе-близняшках — оценят фанаты и русской хтони, и турецкой мелодрамы

Одна без памяти, другая без совести: в России сняли турдизи о горе-близняшках — оценят фанаты и русской хтони, и турецкой мелодрамы

11 июля 2025 13:17
Кадры из сериала «Сестры»

А главные роли тут сыграли настоящие сестры.

Если вы любите турецкие сериалы, но иногда скучаете по родной драме — «Сестры» на Россия 1 — ваш билет в мир красивых пейзажей, бессовестных интриг и вечного вопроса: что важнее — память или совесть?

История двух близняшек, разлученных еще в детстве, начинается вполне в духе мыльных опер: Соня осталась в Москве с отцом-деспотом, Алиса — укатила в Турцию с мамой и богатым отчимом. Спустя годы Соня с мужем переезжают на турецкое побережье. А там — случайная встреча сестер, и жизнь летит под откос.

Одна без памяти, другая без совести: в России сняли турдизи о горе-близняшках — оценят фанаты и русской хтони, и турецкой мелодрамы

Соня падает со скалы и теряет память, а Алиса, без тени смущения, забирает ее мужа и новую жизнь. Ну а что? Если сестра все забыла — грех не воспользоваться.

Классическая турдизи-паутина лжи, слез и любви здесь скрещена с русской мелодрамой и работает без сбоев. Красивые курорты, шикарные интерьеры, бесконечные разборки мам, теток и золовок — все на месте. Екатерина и Татьяна Журавлевы (реальные близняшки!) играют своих героинь так убедительно, что иногда и зритель путается: кто сейчас на экране — ангел или демон?

Одна без памяти, другая без совести: в России сняли турдизи о горе-близняшках — оценят фанаты и русской хтони, и турецкой мелодрамы

«Сестры» — сериал про то, как легко украсть чужую жизнь, если не боишься последствий. Смотрится на одном дыхании — турецкий размах, но с нашей душой. Идеально для тех, кто любит драму с интригами и не боится «сказочной» условности. Стоит ли смотреть? Да, хотя бы чтобы узнать, кто же останется без всего в финале: та, что без памяти — или та, что без совести.

Ранее мы писали: По одной «жертве» за каждый сезон: сразу 8 актеров из «Невского» не дожили до финала сериала с Васильевым

Фото: Кадры из сериала «Сестры»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог «Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
«С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото) «С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото) Читать дальше 23 июля 2025
«За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым «За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым Читать дальше 23 июля 2025
«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон «Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон Читать дальше 23 июля 2025
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека «Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека Читать дальше 22 июля 2025
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото) «Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото) Читать дальше 22 июля 2025
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего Читать дальше 22 июля 2025
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше