Одна без памяти, другая без совести: в России сняли турдизи о горе-близняшках — оценят фанаты и русской хтони, и турецкой мелодрамы

Если вы любите турецкие сериалы, но иногда скучаете по родной драме — «Сестры» на Россия 1 — ваш билет в мир красивых пейзажей, бессовестных интриг и вечного вопроса: что важнее — память или совесть?

История двух близняшек, разлученных еще в детстве, начинается вполне в духе мыльных опер: Соня осталась в Москве с отцом-деспотом, Алиса — укатила в Турцию с мамой и богатым отчимом. Спустя годы Соня с мужем переезжают на турецкое побережье. А там — случайная встреча сестер, и жизнь летит под откос.

Соня падает со скалы и теряет память, а Алиса, без тени смущения, забирает ее мужа и новую жизнь. Ну а что? Если сестра все забыла — грех не воспользоваться.

Классическая турдизи-паутина лжи, слез и любви здесь скрещена с русской мелодрамой и работает без сбоев. Красивые курорты, шикарные интерьеры, бесконечные разборки мам, теток и золовок — все на месте. Екатерина и Татьяна Журавлевы (реальные близняшки!) играют своих героинь так убедительно, что иногда и зритель путается: кто сейчас на экране — ангел или демон?

«Сестры» — сериал про то, как легко украсть чужую жизнь, если не боишься последствий. Смотрится на одном дыхании — турецкий размах, но с нашей душой. Идеально для тех, кто любит драму с интригами и не боится «сказочной» условности. Стоит ли смотреть? Да, хотя бы чтобы узнать, кто же останется без всего в финале: та, что без памяти — или та, что без совести.

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