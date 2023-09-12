Одна актриса разбила голову, другой резко стало плохо: в театре Вахтангова произошел инцидент

За пару дней в театр имени Вахтангова дважды пришлось вызывать медиков. Пострадали две артистки — Агнесса Петерсон и Лидия Вележева. Зрители обеспокоены условиями, в которых трудятся знаменитости.

На днях стало известно, что 87-летняя актриса Агнесса Петерсон не удержала равновесие во время репетиции. Женщина ударилась головой и получила сотрясение мозга. Ее отвезли в больницу и оставили под наблюдением докторов.

Также на рабочем месте стало плохо Лидии Вележевой. У женщины резко упало давление, поэтому для нее также вызвали скорую помощь. Звезда сцены не захотела ложиться в больницу. По данным Telegram-канала Mash, врачи выявили у нее сбой в работе нервной системы

Поклонники беспокоятся за здоровье любимых актрис. По мнению публики, в театре могут быть слишком тяжелые условия работы, из-за которых здоровье сотрудников оказывается под угрозой. Руководство учреждения культуры никак эти слухи не комментирует.