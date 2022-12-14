Одиночество написано по звездам: мужчины реже всего зовут замуж девушек этих знаков Зодиака

Они могут быть умницами и красавицами, но любовь обходит их стороной.

В современном мире уже мало какие темы остаются табуированными, однако открыто говорить об одиночестве, тем более о своем собственном, до сих пор как-то неловко. Особенно трудно приходится женщинам - они стыдятся отсутствия в своей жизни партнера и начинают искать причины того, почему так произошло. “Некрасивая”, “непривлекательная”, “неинтересная” - каких только вердиктов не выносят себе дамы, отчаявшиеся найти свою вторую половинку.

Между тем астрологи говорят о том, что всему виной может быть знак зодиака. Некоторым представительницам зодиакального круга предначертано звездами оставаться в одиночестве, несмотря на красоту, ум, таланты и другие достоинства.

Лев

Представительницы огненного знака, как правило, хороши собой и обаятельны. Они могли бы с легкостью покорить любого мужчину, однако в личной жизни у Львиц все складывается не так радужно, как может показаться на первый взгляд. Все дело в непростом характере.

В романтических отношениях и в семейной жизни Львицы предпочитают руководить, совершенно не задумываясь над тем, что любому мужчине будет неприятно чувствовать себя “второй скрипкой”.

Кроме того, потенциальных женихов отпугивают капризы Львицы - не каждый может их удовлетворить.

Скорпион

Женщина-Скорпион неизменно притягивает к себе внимание противоположного пола. Красота, ум, многочисленные таланты представительниц водного знака неоспоримы, однако найти себе пару для них - тот еще квест. После конфетно-букетного периода, наполненного нежными признаниями и романтическими клятвами, наступают суровые будни. Именно в этот период дама-Скорпион показывает свое истинное лицо и начинает методично загонять партнера под каблук.

Тут-то он и сбегает подальше, уступив свое место другому кандидату.

Козерог

Дамы, рожденные под знаком Козерога, постоянно сталкиваются с одиночеством. Вернее, поначалу это именно то, к чему уроженки земного знака сами стремятся - во время учебы и на заре карьеры они стремятся как можно больше времени посвятить саморазвитию и продвижению. Как говорится, первым делом самолеты. Лишь годам к тридцати, а то и позднее, женщина-Козерог решает: “Пора!”, но, как назло, всех кавалеров уже след простыл.