Одиночество и невзаимность: женщины с этими именами обречены на неудачи в любви

Несчастная любовь бывает у всех, но что делать, если все отношения рано или поздно заканчиваются расставанием? Кто-то начинает подозревать, что его сглазили, кто-то - обращается за помощью к психологу, ища причины в себе. Эксперты в сфере эзотерики считают, что большое влияние на личную жизнь оказывает имя человека. Они назвали три женских имени, обладательницам которых предначертано снова и снова испытывать разочарование в любви.

Алла

Обладательница этого имени убеждена, что родилась для красивой жизни. Алла тратит практически все свое время и деньги на отдых и развлечения. Стремится познакомиться с влиятельными людьми, чтобы войти в круг «элиты» и стать его частью. А еще (чем черт не шутит) - чтобы подцепить там состоятельного спутника жизни.

В какой-то момент Алле почти удается добиться желаемого.

Однако рано или поздно «добыча» все равно ускользает у нее из рук. Алле недостает мудрости, чтобы удержать рядом с собой мужчину. Она очень быстро перестает играть роль любящей женщины и начинает вить из избранника веревки. Чаще всего отношения распадаются из-за ее сложного характера.

Жанна

Отношения с Жанной начинаются просто прекрасно. Женщина, нареченная этим именем, пылинки сдувает со своего избранника и готова целыми днями о нем заботиться. Всякому мужчине будет лестна такая привязанность. Однако чем дальше, тем сильнее партнер станет убеждаться - Жанна вовсе не такая душечка, какой казалась на первый взгляд.

Очень скоро обладательница имени начнет ревновать своего партнера к каждой встречной.

Свои подозрения Жанна начнет выплескивать на избранника, обвинять его, что он виноват в ее эмоциональном состоянии. Далеко не каждый мужчина готов выслушивать беспочвенные подозрения. Устав от бурной ревности, избранник соберет свои вещи и уйдет.

Лариса

Перфекционистка Лариса стремится быть идеальной во всем - и на работе, и в личной жизни. Ей хочется, чтобы у нее все было замечательно, а подруги завидовали ее достижениям и отношениям с партнером. Но в стремлении добиться «красивой картинки» Лариса часто перегибает палку. Возникает ощущение, что «казаться» для нее важнее, чем «быть».

Избраннику этой женщины быстро надоедает соответствовать идеалу, существующему лишь в ее воображении.

Лариса то и дело стремится переделывать супруга, чтобы тот стал еще больше походить на воображаемого супермена. К сожалению, такие эксперименты чаще всего заканчиваются разрывом, и Лариса остается в одиночестве.