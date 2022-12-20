Одинаковы с лица: глазам не поверите, увидев мужчин дочери Михаила Боярского (фото)

Вот уже больше 10 лет Елизавета Боярская счастлива в браке с Максимом Матвеевым. Звезды познакомились на съемках фильма «Не скажу». Позднее актриса призналась, что влюбилась в коллегу по цеху с первого взгляда. Артистка без ума от мужчин такого типажа.

Это становится очевидным, если посмотреть на экс-возлюбленного знаменитости. Ранее она встречалась с известным актером и режиссером Данилой Козловским.

Вместе они учились в театральной академии Санкт-Петербурга и на первом же курсе закрутили роман. Отношения продлились несколько лет и закончились по обоюдному согласию. После расставания звезды экрана остались друзьями.

Между тем нельзя не отметить тот факт, что Козловский и Матвеев невероятно похожи друг на друга. Неспроста они оба считаются главными секс-символами отечественного кинематографа, а значит, вкус у дочери Боярского что надо.