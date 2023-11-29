Один загубил невесту, другой — взяточник: правду о Шарапове и Жеглове долго скрывали

Премьера телесериала «Место встречи изменить нельзя» имела невероятный успех. Во время трансляции эпизодов по ТВ улицы городов буквально пустели, так как зрители собирались перед экранами. Картина была основана на романе братьев Вайнеров, которые работали и над сценарием. Причем в сюжет была вплетена реальная история о банде, орудовавшей в Москве в послевоенные годы.

Долгое время ходили споры о прообразах Шарапова и Жеглова. Вайнеры уклончиво отвечали на вопросы о том, существовали ли оперативники в реальности. И, как выяснилось, правду скрывали неспроста, ведь назвать их героями точно нельзя.

Предполагается, что прототипом Шарапова стал сыщик Владимир Арапов. Запомнился он не только блестящим раскрытием преступлений, но и тем, что загубил собственную невесту. Девушка оказалась воровкой, и, чтобы раскрыть ее, оперативник переоделся в женский наряд. Несостоявшуюся супругу он отправил в тюрьму на 10 лет.

А реальный Жеглов и вовсе оказался преступником. Прототипом персонажа считали какого-то начальника ОБХСС в столице. Близкие характеризовали его как весельчака и гуляку, но он запятнал свою репутацию клеймом взяточника. После громкого судебного процесса оперативник оказался за решеткой. Впрочем, ему удалось вскоре освободиться за неимением существенных доказательств.