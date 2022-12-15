Один взгляд — скандал: жуткие ревнивцы рождаются под этими знаками Зодиака

Ученые говорят о том, что в далеком прошлом ревность была одной из форм естественного отбора. Скорее всего, истоки ее идут из тех времен, когда человечество перешло от полигамии к моногамии. Казалось бы, союзы и семьи, в которых партнеры принадлежали только друг другу и никому больше, должны были положить конец сомнениям и обидам на тему “кто у нас любимая жена или обожаемый муж”, однако все произошло с точностью до наоборот. Люди, напротив, начали мучиться подозрениями: “А что, если партнер захочет найти себе кого-то еще?” В наши дни ревность по-прежнему терзает всех влюбленных. Рассказываем, под какими знаками рождаются самые главные ревнивцы в гороскопе.

Овен

Огненная натура Овна не может жить без сильных страстей. Мужчины этого знака - лидеры по натуре, которые во всем, в том числе в романтических отношениях, стремятся занимать первое место. Стоит Овну заметить, как его пассия с интересом поглядывает на симпатичного накачанного тренера, как в нем тут же просыпается дух соперничества.

Астрологи рекомендуют избранницам этого знака быть осторожнее - ревнующий Овен способен даже броситься на конкурента с кулаками.

Лев

Эго мужчины-Льва - штука очень хрупкая. Уроженцы огненного знака искренне считают, что все в этом мире создано исключительно для них. Вот и свою вторую половинку они воспринимают как собственность, которая обязана им восхищаться круглыми сутками. Когда внимания со стороны любимой женщины недостаточно, Лев начинает ревновать и демонстрировать свое недовольство.

Успокоить его просто - достаточно наговорить комплиментов и погладить по пушистой гриве.

Скорпион

Если мужчина-Скорпион испытал настоящую любовь - это чудо для него и несчастье для той, что “посчастливилось” стать его избранницей. Представитель водного знака падает в романтические отношения с головой, стремится исполнить все капризы своей возлюбленной, но взамен требует безграничной верности.

Если вторая половинка осмелится с кем-то пофлиртовать или даже просто улыбнуться другому, Скорпион за себя не отвечает.

Козерог

Козерог ревнует не столько потому, что безумно любит свою вторую половинку (хотя и это, безусловно, тоже), сколько потому, что боится опозориться перед окружающими. Ведь если возлюбленная начала поглядывать налево, это означает, что с ним что-то не в порядке. Мужчина-Козерог просто с ума сходит, когда представляет, как его обсуждают окружающие.