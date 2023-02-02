Один вопрос европейцев о советском меню выдал их бедственное положение

Иностранцы пришли в восторг от блюд советской кухни, однако наибольшее восхищение у них вызвала самая тривиальная закуска, как пишет автор канала «Иностранцы о России ».

Стандартное меню советского человека разместили на платформе для обмена знаниями. И блюда не оставили равнодушными ни одного иностранного комментатора. Но наиболее мощный отклик в сердцах и желудках подписчиков вызвал бутерброд. Два куска колбасы и сыра, порезанных от души, громоздящиеся на ломте ржаного хлеба. Такую кулинарную затею немедленно окрестили «сердечным приступом восторга на тарелке».

А комментарий шведа Адама Даага заставил задуматься о бедственном положении европейцев: «Разве этот сыр на бутерброде не дорогой? Ели ли это русские в советское время? Я швед, но этот „простейший из бутербродов“ кажется мне роскошным».

Роскошью, но уже в прямом, а не в переносном смысле иностранцы назвали и жареную картошку с грибами. Фантастическое и аппетитное блюдо одним видом призывает попробовать его во что бы то ни стало. Это тоже отметили в комментариях.

Что до борща, то здесь мнения разделились. Один индиец предложил добавить в него масалы для «перца». Другой комментатор сравнил борщ с кошмарами кулинарного телеведущего Гордона Рамзи. А третий предположил, что суп популярен в России из-за холодной погоды.