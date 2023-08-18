Один в один Колян: вот с кем жила Лера из «Реальных пацанов» больше 10 лет

Съемки в сериале «Реальные пацаны» помогли Зое Бербер убить сразу двух зайцев. Актриса обрела всероссийскую славу и нашла возлюбленного, с которым прожила под одной крышей больше 10 лет.

Знаменитости долго приписывали роман с ее экранным мужем Николаем Наумовым. На самом же деле блондинка положила глаз на сценариста популярного проекта Александра Синегузова. Любопытный факт: внешне он сильно похож на Коляна.

В 2015 году у пары родилась дочь Надежда. Несмотря на пополнение, возлюбленные не спешили оформлять свои отношения, а спустя время и вовсе расстались.

О разрыве со своим избранником артистка рассказала поклонникам в социальных сетях три года назад. Точных причин такого поворота событий она называть не стала, но выразила полную уверенность в том, что еще встретит главную любовь своей жизни.