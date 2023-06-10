Один в один бывший муж: Гагарина влюбилась как девочка в копию Исхакова (фото)

Полина Гагарина не впускает посторонних в свою личную жизнь. Между тем знаменитость можно поздравить. Спустя два года после развода с Дмитрием Исхаковым она нашла новую любовь.

Артистку застали при довольно пикантных обстоятельствах. В ресторане звездная блондинка целовалась с 35-летним танцором из своей команды — Станиславом Миковым. С певицей он сотрудничает уже пять лет, но теперь их связывают не только рабочие отношения.

Свой роман пара не скрывает.

Источники, приближенные к знаменитости, говорят, что она уже познакомила избранника со своими детьми — 15-летним сыном Андреем и шестилетней дочерью Мией.

Поклонники радуются за исполнительницу и в то же время умиляются тому, что она как девчонка влюбилась в копию бывшего мужа. В Сеть утекли совместные снимки пары, и интернет-пользователи не могли не отметить поразительное сходство Микова с Исхаковым.