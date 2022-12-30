Один страшный недуг забрал близнецов из «Дальнобойщиков»: народ был в шоке

Близнецы Виктор и Вадим Яцук не расставались ни в жизни, ни на сцене. Они долго не могли найти себе место, выступая в разных местах. И только в Театре на Покровке разглядели их талант и особенность: братьев приняли в труппу, и они начали играть там парные роли, например Бобчинского и Добчинского в «Ревизоре».

В кино Яцуки тоже снимались вместе. Зрители могут помнить их как братьев Марчуковых из популярного сериала «Дальнобойщики». Карьера близнецов не могла похвастаться звездными ролями — они появились еще в нескольких проектах и в основном играли эпизодические роли в телекартинах. Последний раз их объединила площадка на съемках ленты «Жизнь и судьба».

В 2012 году 58-летний Виктор Яцук скончался от последствий рака легких. Брат-близнец пережил его всего на три года. Более того, его жизнь унес тот же недуг.