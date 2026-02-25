Оповещения от Киноафиши
Один Серый, другой Белый, третий… Ипполит?! Вы точно киноман, если назовете 6/6 полных имен советских киногероев (тест)

25 февраля 2026 09:25
Задачка сложная, но интересная.

Сколько Саш Белых было в отечественных фильмах? А Серых? А Черных? Сегодня, вероятнее всего, вы узнаете для себя много нового о золотых страницах советского кинематографа. Конечно, если вы не из тех, кто после сеансов в кинотеатрах идет искать сценарий или допытывать режиссера, выясняя – а какие же полные имена были у полюбившихся героев?

Некоторых из персонажей нашего теста вы знаете лишь по кличкам – просто потому, что они так подходили образам на экранах, что обращать внимание на реальные ФИО, мелькавшие на несколько секунд в эфире, вам попросту не хотелось. А с некоторыми – все сложнее.

Отчество Ипполита в «Иронии судьбы, или С легким паром!», например, звучало всего лишь раз, причем в сцене, в которой герой Юрия Яковлева и не фигурировал-то вовсе!

Непросто будет и вспомнить фамилию того самого Шурика, не перепутав с паспортными данными сыгравшего его актера (это легко) или современной звезды российского кино (это тяжелее).

А уж с Козодоевым-то… Но, пожалуй, не будем спойлерить. Проходите тест, хвастайтесь результатами, а затем – почему бы и нет? – проходите еще один тест, на этот раз про военное кино.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
