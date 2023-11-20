Один Рязанов был доволен: Папанов раздражал всех на съемках фильма «Берегись автомобиля»

Несмотря на то, что в картине «Берегись автомобиля» Анатолию Папанову была отведена второстепенная роль, он оказался настоящей звездой фильма. Его меткие цитаты мгновенно ушли в народ, а над дуэтом актера с Андреем Мироновым искренне смеялись зрители.

А вот на съемочной площадке было не до шуток. Как оказалось, Папанов многих раздражал на работе. Дело в том, что на площадке собралась команда звезд, у которых специфика юмора была совсем другой. Это и Иннокентий Смоктуновский, и Олег Ефремов, и Евгений Евстигнеев.

Для интеллигентных артистов гротескная манера шуток Папанова казалась слишком грубой и явной. Однако актер был уверен, что его персонаж должен выглядеть именно так. Однажды дело дошло даже до собрания, на котором предстояло решить судьбу дальнейшего участия Папанова в проекте.

За артиста заступился Эльдар Рязанов. И режиссер не прогадал — характерный персонаж только украсил его картину и полюбился зрителям на долгие годы.