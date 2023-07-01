Один русский, другой — иностранец: Дана Борисова крутит романы сразу с двумя мужчинами
Звезда выгоды не упустит.
Дана Борисова не оставляет попыток наладить личную жизнь. Телеведущая настроена решительно и, времени даром не теряя, строит отношения сразу с двумя воздыхателями.
Один из них — Фридрих из Германии. В прошлом году он выступил спонсором отпуска звездной блондинки в Турции. Борисова прибыла на курорт в компании дочери Полины, чем шокировала ухажера.
Другой поклонник звезды экрана — Анатолий из Красноярска. С ним Борисова познакомилась в аэропорту Таиланда при не самых приятных обстоятельствах. На стойке регистрации Дана и ее наследница обнаружили, что им не хватает денег.
Не растерявшись, Полина обратилась за помощью к первому попавшемуся мужчине. Им и оказался Анатолий. Он выручил незадачливых путешественниц, а после между ним и Борисовой начался роман. По словам теледивы, это идеальные отношения на расстоянии.
Телеведущая не скрывает: материальное благополучие ее женихов имеет большое значение.
«Для меня важна финансовая помощь от мужчин, не вижу ничего в этом плохого», — отметила знаменитость в документальном фильме «Дана Борисова. Исповедь» на Premier.