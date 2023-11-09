Один рано умер, второго люди презирают: участи сыновей Ланового не позавидуешь

Ни один из них не пошел по стопам отца.

Василий Лановой всегда мечтал о наследниках. Однако появления детей ему пришлось дожидаться долго. В первом браке с актрисой Татьяной Самойловой до пополнения в семье не дошло — звезда кино решилась на аборт. Вторая супруга артиста Тамара Зяблова погибла в ДТП.

А вот третья жена Ирина Купченко родила Лановому двоих сыновей. Вот только жизнь наследников звезды «Офицеров» сложилась крайне непросто. Младший сын Сергей выбрал не творчество, а экономическую карьеру в министерстве финансов. Но его судьба оборвалась очень рано. Мужчина скончался в возрасте 37 лет из-за сердечного приступа.

А старший сын Ланового Александр, выпускник исторического факультета, вызвал непонимание у пользователей Сети своим неравным браком. Он отправился под венец с девушкой из Барнаула, которая младше на 18 лет. И, по мнению комментаторов, такой мезальянс вызывает лишь презрение.