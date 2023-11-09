Один поступок Пугачевой окончательно разочаровал всех: отличилась в траурный день

Многим казалось, что Алла Пугачева совсем опустилась, но певица вновь смогла всех неприятно удивить. Напрасно поклонники считали, что она отдаст дань уважения и проводит в последний путь близкого друга.

В траурный день Примадонна отличилась — она так и не пришла на похороны дирижера Юрия Темирканова. Прощание с ним проходило в филармонии в центре Санкт-Петербурга. У здания собрались фанаты артистки. Большинство из них пребывали в полной уверенности, что подобное мероприятие звезда точно не пропустит.

Однако знаменитость так и не явилась, чем окончательно разочаровала почитателей своего таланта.

«Снова оплошала», — приводит слова одной из поклонниц издание «Московский комсомолец».

Был огорчен таким поворотом событий и Иван Краско, который также жаждал увидеть Пугачеву.

Не приехала исполнительница и на Комаровское кладбище. В Сети появилась информация о том, что она уже покинула Россию, направившись в Прибалтику.