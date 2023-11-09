Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Один поступок Пугачевой окончательно разочаровал всех: отличилась в траурный день

Один поступок Пугачевой окончательно разочаровал всех: отличилась в траурный день

9 ноября 2023 10:45
Один поступок Пугачевой окончательно разочаровал всех: отличилась в траурный день

Артистка повела себя недостойно.

Многим казалось, что Алла Пугачева совсем опустилась, но певица вновь смогла всех неприятно удивить. Напрасно поклонники считали, что она отдаст дань уважения и проводит в последний путь близкого друга.

В траурный день Примадонна отличилась — она так и не пришла на похороны дирижера Юрия Темирканова. Прощание с ним проходило в филармонии в центре Санкт-Петербурга. У здания собрались фанаты артистки. Большинство из них пребывали в полной уверенности, что подобное мероприятие звезда точно не пропустит.

Однако знаменитость так и не явилась, чем окончательно разочаровала почитателей своего таланта.

«Снова оплошала», — приводит слова одной из поклонниц издание «Московский комсомолец».

Был огорчен таким поворотом событий и Иван Краско, который также жаждал увидеть Пугачеву.

Не приехала исполнительница и на Комаровское кладбище. В Сети появилась информация о том, что она уже покинула Россию, направившись в Прибалтику.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше