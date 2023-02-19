Один платок на всех: эти ляпы в сериале «Клон» заставят вас хохотать

На съемочной площадке этого так и не заметили.

При работе над любым многосерийным проектом практически невозможно избежать ляпов. Особенно если во время съёмок используются разные локации и в сюжете постоянно появляются новые персонажи.

В культовой мыльной опере «Клон» был 221 эпизод, поэтому неудивительно, что внимательные зрители смогли отыскать ошибки.

Особенно заметными были несостыковки с платками.

К примеру, две героини спокойно могли появиться на экране в одном и том же платке. Конечно, это происходило не в одном кадре, но такой ляп наводит на мысли о невнимательности костюмеров.

Была также и одна забавная ошибка. В серии, где главные герои гуляли по Фесу, их внимание привлек красивый разноцветный платок с серебристыми полосами. Именно его и рассматривал Лео через 20 лет. Похоже, что такой товар на рынке не пользовался большим спросом.