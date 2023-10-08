Один певец приводит в бешенство Михалкова: никогда руку не пожмет звезде

Никита Михалков с ужасом наблюдает за тем, что происходит в российском шоу-бизнесе. Особенно сильно его возмущает поведение одного известного певца.

Постановщик ясно дал понять: он никогда не пожмет руку поп-королю. Филипп Киркоров низко пал в глазах знаменитости и вернуть себе доброе имя уже вряд ли сумеет.

Артист до сих пор не забыл шоу, которое бывший муж Аллы Пугачевой устроил несколько лет назад на своем концерте. Певец танцевал прямо на огромном кресте, чем привел в бешенство Никиту Сергеевича.

«В перьях топчется на кресте, а потом в кино играет Петра I», — возмутился он в эфире одного из YouTube-шоу.

Режиссер не единственный, кого беспокоит поведение исполнителя. В последнее время музыкант отдает предпочтение все более странным нарядам и злоупотребляет пластическими операциями. Народ считает, что Киркоров похож на психически больного человека, поэтому люди настоятельно рекомендуют ему обратиться к врачам.