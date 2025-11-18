Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале

Удивительно, но одна из самых веселых сцен «Братства кольца» содержит деталь, которая реально ломает канон Толкина. Речь идет о разговоре на 111-м дне рождения Бильбо, когда Фродо упоминает о фейерверке-драконе, а Бильбо снисходительно отмахивается:

Дракон? Ерунда. В этих краях драконов не было тысячу лет.

И на первый взгляд звучит как обычная шутка. Для тех, кто знает лор, эта фраза звучит как гром среди ясного неба. Драконы никогда не появлялись на западе Средиземья. Они жили в Серых горах и Эреборе, но ни в одной книге даже намеком не говорится, что хоть один переправился через Мглистые горы и пролетал над Широм. Это было бы событие масштаба Смауга — и хоббиты рассказывали бы об этом веками.

Фанаты уже нашли элегантное объяснение, которое превращает потенциальную сюжетную «дыру» в интересное дополнение к истории.

Что могло произойти тысячу лет назад?

Если отмотать время назад от дня рождения Бильбо, мы оказываемся в период войны с Ангмаром. В то время Шир еще входил в состав королевства Артэдайн, а Король-Чародей вел многолетнюю кампанию, пытаясь его уничтожить.

И вот важная деталь: несколько хоббитов действительно участвовали в этой войне. Как лучники они сражались рядом с северянами и вполне могли увидеть на поле боя ужасающих крылатых тварей, на которых летали назгулы.

В фильмах Джексона эти существа выглядят как худощавые драконы: огромные зубастые рептилии с перепончатыми крыльями. Толкин описывал их иначе, ближе к птеродактилям и «бескрылым птицам», но сходство все равно очевидно. Хоббит, увидевший такое создание, смело мог назвать его «драконом», особенно если он никогда не видел настоящего.

А дальше все просто: рассказали одному, тот — другому, легенды обросли подробностями, и вот спустя тысячу лет Бильбо уверенно заявляет, что «драконы» тут бывали. Пусть это и были не драконы, а жуткие кралытые твари.

Плотность проработки вселенной Толкина такова, что даже случайные реплики обретают связь с глубокой историей мира. Поэтому сценаристам стоило быть более осторожными с вольностями в каноне, чтобы не вызывать подобных вопросов.

