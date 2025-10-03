Один момент из книги раскрыл Рона лучше, чем все фильмы о «Гарри Поттере» — но его вырезали: HBO обязаны ее показать

Вселенная «Гарри Поттера» подарила нам десятки любимых героев — от самого Гарри до Гермионы, Дамблдора, Снэйпа и, конечно, Рона Уизли. Забавный, добрый, эмоциональный, вечно голодный — в кино он запомнился как легкий комический персонаж на фоне остальных.

Но те, кто читал книги, знают: киношный Рон — это лишь половина того, кем он был на самом деле.Он — не просто «третий в команде» или мальчик для шуток. Рон — отважный, преданный друг, готовый в любой момент встать на защиту близких, даже если это будет стоить ему жизни.

Сцена, которую вы не увидели

Самый яркий пример — эпизод из «Даров Смерти», который в фильме сильно урезали. Речь о той самой сцене, когда Гарри, Рон и Гермиона попадают в плен к Малфоям. Беллатриса Лестрейндж, увидев Меч Гриффиндора, решает, что они ограбили ее сейф в Гринготтсе, и в бешенстве выбирает Гермиону для пыток, чтобы выбить из нее правду.

В фильме мы видим, как Гарри и Рон, будучи запертыми в подвале, беспомощно слушают ее крики. Но в книге этот момент куда сильнее — и раскрывает настоящую суть Рона.

— Нет! — закричал Рон. — Лучше меня, меня оставьте!

Он буквально умоляет Беллатрису взять его вместо Гермионы, зная, что может погибнуть от мук, как родители Невилла. Он не играет героя — он инстинктивно ставит себя на место любимой девушки, даже не раздумывая.

Многие фанаты до сих пор говорят, что книжный Рон и киношный — два разных человека. А эта сцена — лишнее тому доказательство.

Вся надежда на HBO

Слухи и официальные заявления вокруг грядущего сериала от HBO обещают максимальную верность книгам. Если это действительно так, то есть шанс, что эта и многие другие недооцененные сцены попадут на экран — и Рон наконец получит то уважение, которого заслуживает.

Ранее мы писали: Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса