Один кредит за другим: миллионные «долги» Татьяны Булановой предали огласке

Карьера Татьяны Булановой стартовала еще в 90-е годы. Поклонники предполагали, что за эти 30 лет на эстраде певица смогла скопить внушительное состояние. К тому же, судя по соцсетям, исполнительница не выглядит нуждающейся и может позволить себе и отдых, и рестораны.

Но, как выяснилось, Буланова стала частой клиенткой банков, куда постоянно обращается за займами. Причем на кредиты ее толкнули дети. Старшему сыну Татьяны уже 29 лет. Мужчина живет в отдельной квартире, ипотеку на которую за него выплатила мать. Сейчас там также живет избранница сына Булановой, и певица надеется, что вскоре молодые люди объявят о помолвке.

Второй кредит Татьяны тоже был жилищным: она взяла займ для приобретения квартиры для младшего сына Никиты. И эту сумму певица уже успела выплатить. Тем не менее сейчас Буланова снова собирается влезть в многомиллионные долги. Как объяснила исполнительница в программе «Звезды сошлись», у нее была свободная однокомнатная квартира, которую она продала. Вырученные от сделки деньги певица намерена сложить с банковским займом, чтобы приобрести другую недвижимость.