Один каприз чуть не стоил ДиКаприо роли в «Титанике»: так не ведут себя даже дети

Леонардо ДиКаприо считал себя большой звездой еще до того, как получил роль в фильме «Титаник», подарившем ему всемирную известность. При этом успех актера висел на волоске из-за его несносного характера.

Режиссер картины Джеймс Кэмерон чуть было не отстранил ДиКаприо от работы. Всему виной был один каприз артиста. Кинодел решил устроить проверку актеру, для чего позвал его на встречу с Кейт Уинслет. Он не стал предупреждать Лео о том, что того ждет читка по ролям. Когда же тот все-таки узнал, чего от него хотят, то заявил: «А я не читаю».

Тогда Кэмерон ясно дал понять актеру, что если он хочет воплотить Джека, то читать все-таки придется. Пусть и не хотя, но звезда экрана согласился. «Каждый миллиметр его тела была переполнен негативом до тех пор, пока я не сказал „мотор“. После он тотчас превратился в Джека, и я понял, что он тот, кто нам нужен», — подытожил режиссер в видеоинтервью для журнала GQ .